اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 4-4-2022 فى مصر

كيلو الدنيس سجل 180 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:07 ص, الأثنين, 4 أبريل 22 9:07 ص, الأثنين, 4 أبريل 22

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أعلن محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، استقرار أسعار السمك اليوم 4 أبريل 2022 بالسوق المحلية، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 37 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 50 و95 جنيهًا للمستهلك. 

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أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 24 و38 جنيهًا للكيلو، وتراوحت الكابوريا بين 30 و130 جنيها، ودارت أسعار كيلو السبيط حول 120 و180 جنيهًا.

وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وكيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 30 و65 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و220 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 55 و70 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوحت الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

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 ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 70 و230 جنيها، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

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ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، بلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا.

أسعار السمك فى مصر اليوم
أسعار السمك فى مصر
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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