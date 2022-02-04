اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 4-2-2022 في مصر

المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:00 ص, الجمعة, 4 فبراير 22 9:00 ص, الجمعة, 4 فبراير 22

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صعدت أسعار السمك اليوم 4 فبراير 2022 بالسوق المحلية، بنحو 10 جنيهات فى بعض الأصناف، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 26 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وصعدت أسعار المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 50 و80 جنيهًا للمستهلك، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

وتراوحت الكابوريا بين 100 و150 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

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أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%.

ثم جاء الإنـتاج بالمياه البحريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا. 

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و24 جنيهًا للكيلو، واستقر كيلو الدنيس عند 90 و130 جنيهًا، ودارت أسعار المرجان حول 22 و40 جنيهًا، فيما انخفض كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و200 جنيه.

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وتراوح السمك البورى بين 32 و50 جنيهًا، وتراوحت أسعار كيلو السبيط بين 110 و170 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وارتفعت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 30 و60 جنيهًا، كما ارتفعت الكابوريا 10 جنيهات لتتراوح بين 30 و130 جنيها.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، وبلغ سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا.

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وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وهبط سعر كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و220 جنيهات.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار السمك فى مصر اليوم
أسعار السمك فى مصر
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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