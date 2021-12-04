أسعار السمك اليوم 4-12-2021 في مصر

شهدت أسعار السمك اليوم 4 ديسمبر 2021 استقرارًا فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وبلغ كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 30 و45 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوحت المكرونة السويسى بين 50 و85 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، وسجل كيلو الثعابين 200 جنيه.

ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: بدأت أسعار كيلو السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، وترواح الدنيس بين 90 و130 جنيهًا، والمرجان بين 20 بين 37 جنيهًا، البلطى بين 19 و25 جنيها.

وتراوحت أسعار كيلو الثعابين بين 50 و210 جنيهات ، ودارت أسعار الكابوريا حول 30 و130 جنيها، وتراوحت المكرونة السويسى بين 30 و60 جنيهًا، دار السمك البورى حول 32 و50، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي،

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.