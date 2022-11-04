أسعار السمك اليوم 4-11-2022 فى مصر

تبايت أسعار السمك اليوم 4 نوفمبر 2022 فى السوق المحلية بين الصعود والهبوط وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار السمك البلطى

فيما استقرت أسعار السمك البلطى عند 35 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

وهبطت أسعار سمك البورى 8 جنيهات لتتراوح بين 90 و100 جنيه، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وصعدت الكابوريا 5 جنيهات لتتراوح بين 55 و135 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، ودارت المكرونة السويسى حول 95 و120 جنيهات للمستهلك فى السوق المحلية، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 29 و35 جنيهًا للكيلو، ودارت المكرونة السويسى حول 62 و102 جنيه، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وانخفض كيلو السمك البورى 8 جنيهات ليدور حول 40 و82 جنيهًا.

وأوضحت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وصعدت الكابوريا 5 جنيهات لتدور حول 24 و86 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و220 جنيهًا، وانخفضت أسعار المرجان بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 30 و70 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.