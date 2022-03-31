أسعار السمك اليوم 31-3-2022 فى مصر 

ارتفعت أسعار السمك اليوم 31 مارس 2022 بالسوق المحلية، بقيم بين 2 و20 جنيهًا فى بعض الأصناف، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتراوحت الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، بلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار السمك البلطى

وارتفعت أسعار السمك البلطى جنيهين لتتراوح بين 37 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

فيما هبط كيلو الثعابين 20 جنيهًا ليتراوح بين 70 و230 جنيها، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 22 و37 جنيهًا للكيلو، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وهبط كيلو الثعابين 20 جنيهًا ليتراوح بين 50 و210 جنيهات.

وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ودارت أسعار كيلو السبيط حول 120 و180 جنيهًا، وصعدت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما صعد كيلو الدنيس 20 جنيهًا ليتراوح بين 90 و150 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وصعدت أسعار المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 50 و95 جنيهًا للمستهلك.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا.