أسعار السمك اليوم 31-12-2021 في مصر

أعلن محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ارتفاع أسعار السمك اليوم 31 ديسمبر 2022 بقيم بين 2 و10 جنيهات بالسوق المحلية، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 50 و80 جنيهًا للمستهلك.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 28 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و25 جنيهًا للكيلو، وبدأت أسعار كيلو السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وصعدت أسعار كيلو الثعابين 10 جنيهات لتتراوح بين 50 و210 جنيهات.

وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و40 جنيهًا، والمكرونة السويسى بين 30 و60 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، والدنيس بين 90 و130 جنيهًا، فيما هبطت الكابوريا 10 جنيهات لتتراوح بين 30 و120 جنيها.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وتراوح كيلو الثعابين بين 70 و250 جنيه.

وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، تراوحت أسعار كيلو الكابوريا بين 100 و150 جنيهًا، وبلغ كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم