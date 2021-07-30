اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 30-7-2021 في مصر

كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:00 ص, الجمعة, 30 يوليو 21 9:00 ص, الجمعة, 30 يوليو 21

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شهدت أسعار السمك اليوم 30 يوليو 2021 استقرارًا فى السوق المحلية، وسجل السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس كما يتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.  

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 70 و80 جنيهًا، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، بحسب تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

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أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و40 جنيهًا للكيلو، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي وتنتج حوالي 2 مليون طن سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين- والنيل)، ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم 

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 17 و22 جنيها، والكابوريا بين 30 و130 جنيها، والسمك البوري تراوح بين 49 و65 جنيها، والمكرونة السويسى بين 60 و80 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا، وأوضح تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، أن محاور تنمية الثروة السمكية تعتمد علي تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغ إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

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أسعار الأسماك فى مصر اليوم 

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85 %، وتسعى لزيادة معدلات التصدير، بحسب السيد القصير، وزير الزراعة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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