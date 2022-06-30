أسعار السمك اليوم 30-6-2022 فى مصر

هبطت أسعار السمك اليوم 30 يونيو 2022 فى السوق المحلية، بنحو 20 جنيهًا فى بعض الأصناف، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ودارت المكرونة السويسى حول 100 و140 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 30 و45 جنيهًا – بحسب المنطقة – وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، ودار كيلو الثعابين حول 70 و280 جنيهًا، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وهبطت الكابوريا 20 جنيهًا لتتراوح بين 65 و140 جنيهًا.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و90 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم كالتالى: أسعار البلطى بين 22 و35 جنيهًا للكيلو، دار السمك البورى حول 40 و78 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا، وتراجعت الكابوريا 20 جنيهًا لتدور حول 20 و62 جنيها، كما انخفضت أسعار المرجان 20 جنيهًا لتتراوح بين 20 و44 جنيهًا.

وكشفت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الثعابين تراوح بين 50 و250 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و200 جنيهًا، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 70 و88 جنيهًا.