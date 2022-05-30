أسعار السمك اليوم 30-5-2022 في مصر

تباينت أسعار السمك اليوم 30 مايو 2022 فى السوق المحلية، بين الصعود والهبوط، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 35 و45 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 22 و40 جنيهًا للكيلو، وتراوحت المكرونة السويسى بين 70 و100 جنيه، وارتفع كيلو الثعابين 20 جنيهًا ليدور حول 50 و240 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و180 جنيهًا.

ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراجعت الكابوريا بنحو 50 جنيهًا لتتراوح بين 17 و23 جنيها، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 36 و90 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وهبطت الكابوريا 50 جنيهًا لتتراوح بين 50 و60 جنيهًا.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وارتفع كيلو الثعابين 20 جنيهًا ليتراوح بين 70 و250 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ودارت المكرونة السويسى حول 70 و140 جنيهًا للمستهلك، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.