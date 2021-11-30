أسعار السمك اليوم 30-11-2021 فى مصر

ارتفعت أسعار السمك اليوم 30 نوفمبر 2021، جنيهين فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتراوحت المكرونة السويسى بين 50 و75 جنيهًا، وبلغ القاروص 160 جنيهًا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي.

أسعار السمك البلطى

وصعدت أسعار السمك البلطى إلى 35 و45 جنيهًا للكيلو، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى بين 19 و25 جنيها، بدأت أسعار السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، والمرجان من 20 إلى 35 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50.

وانخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 30 و50 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ودارت أسعار الكابوريا حول 30 و120 جنيها، وتراوحت أسعار كيلو الدنيس بين 90 و130 جنيهًا، والثعابين بين 50 و220 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وسجل كيلو الثعابين 200 جنيه.

ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.