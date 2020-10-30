اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 30 – 10 – 2020 فى مصر

يسجل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا مليون و400 ألف طن
أحمد اللاهوني 9:48 ص, الجمعة, 30 أكتوبر 20 9:48 ص, الجمعة, 30 أكتوبر 20

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شهدت أسعار السمك استقرارًا اليوم 30 أكتوبر 2020 في السوق المحلية، وسجل السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

 أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و40 وجنيهًا، حسبما صرح «صالحين».

أسعار السمك البورى

وتراوحت أسعار السمك البورى بين 70 و80، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه. 

 أسعار الأسماك المجمدة فى مصر  

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

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أسعار الأسماك فى مصر اليوم  

ويسجل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا مليون و400 ألف طن.

ويصل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

وتبلغ صادرات مصر من الأسماك 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح رئيس الهيئة.

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وتستهدف مصر في الوقت الحالي الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي وزيادة معدلات التصدير.

يأتي ذلك ضمن خطة  «الثروة السمكية»  في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

 وتسعى الخطة أيضا إلى المساهمة في تحقيق إستراتيجية الدولة في هذا المجال. 

وذكرت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في عام 2016، أن تناول الأسماك بشكل منتظم يحسن المادة الرمادية للدماغ البشري الذي يمنع التدهور السريع لخلايا المخ، وتدهور وظائف المخ أثناء الشيخوخة، وبالتالي منع مرض الزهايمر.

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ويقلل أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حسب الدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية لأمراض القلب، فإن تناول الأسماك بشكل منتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى حد كبير.

أسعار السمك فى مصر اليوم
أسعار السمك فى مصر

ويساعد فى تحسين مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ، والتي يمكنها علاج وتقليل الأعراض المتعلقة بالاكتئاب، وبالمثل، فإن وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية يتوافق أيضًا مع هذه الميزة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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