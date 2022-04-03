أسعار السمك اليوم 3-4-2022 فى مصر 

شهدت أسعار السمك اليوم 3 أبريل 2022 استقرارًا بالسوق المحلية، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 50 و95 جنيهًا للمستهلك.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 37 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوحت الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 24 و38 جنيهًا للكيلو، وتراوحت المكرونة السويسى بين 30 و65 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و220 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وكيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، ودارت أسعار كيلو السبيط حول 120 و180 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

وتراوح كيلو الثعابين بين 70 و230 جنيها، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، بلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.