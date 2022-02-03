أسعار السمك اليوم 3-2-2022 فى مصر

أكد محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، استقرار أسعار السمك اليوم 3 فبراير 2022 بالسوق المحلية، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 26 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، وبلغ سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 50 و70 جنيهًا للمستهلك، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و25 جنيهًا للكيلو، واستقر كيلو الدنيس عند 90 و130 جنيهًا، ودارت أسعار المرجان حول 22 و40 جنيهًا.

وتراوح السمك البورى بين 32 و50 جنيهًا، وتراوحت أسعار كيلو السبيط بين 110 و170 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوحت المكرونة السويسى بين 30 و50 جنيهًا، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، فيما انخفض كيلو الثعابين 20 جنيهًا ليتراوح بين 50 و210 جنيهات.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، فيما هبط سعر كيلو الثعابين 20 جنيهًا ليتراوح بين 70 و220 جنيهًا.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.