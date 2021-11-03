أسعار السمك اليوم 3-11-2021 في مصر

استقرت أسعار السمك اليوم 3 نوفمبر 2021 فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوح كيلو البلطى بين 17 و26 جنيها، ودارت الكابوريا حول 30 و120 جنيها، السمك البورى بين 32 و50 جنيها، وتراوحت أسعار الدنيس بين 90 و130 جنيهًا

وصعدت أسعار المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 30 و60 جنيهًا، وبدأت أسعار السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، والمرجان من 20 إلى 40 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وبدأت أسعار الثعابين من 50 إلى 200 جنيهًا

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وارتفعت أسعار المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 55 و80 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وأشار تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، إلى أن إنتاج البحيرات من الأسماك بلغ 183 ألف طن، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وبلغ كيلو الثعابين 200 جنيه.

ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.