أسعار السمك اليوم 3-10-2022 فى مصر

انخفضت أسعار السمك اليوم 3 أكتوبر 2022 بالسوق المحلية بنحو 5 جنيهات فى بعض الأصناف، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 35 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وهبطت الكابوريا 5 جنيهات لتدور حول 45 و130 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وانخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتدور حول 105 و130 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 85 و115 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 22 و35 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 105 و185 جنيها، وهبطت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتدور حول 80 و104 جنيهات، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و86 جنيهًا.

وذكرت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 32 و62 جنيهًا، وانخفضت الكابوريا 5 جنيهات لتدور حول 22 و70 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.