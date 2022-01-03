أسعار السمك اليوم 3-1-2022 فى مصر

انخفضت أسعار السمك اليوم 3 يناير 2022 بالسوق المحلية، بقيم بين 2 و30 جنيهًا وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وهبطت أسعار السمك البلطى إلى 27 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، تراوحت أسعار كيلو الكابوريا بين 100 و150 جنيهًا، وفقد كيلو الثعابين 30 جنيهًا ليتراوح بين 70 و220 جنيهًا.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغ كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وزادت أسعار المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و75 جنيهًا للمستهلك، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس،

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و23 جنيهًا للكيلو، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، فيما زادت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتدور حول 30 و55 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و130 جنيها.