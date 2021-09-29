أسعار السمك اليوم 29-9-2021 فى مصر

استقرت أسعار السمك اليوم 29 سبتمبر 2021 فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، واستقر كيلو السبيط عند 200 جنيه، والقاروص عند 160 جنيهًا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و40 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، وتسعى الحكومة لزيادة معدلات التصدير، وفق وزير الزراعة السيد القصير، وتمكنت مصر حاليًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85 %.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: كيلو الجمبري تراوح بين 150 و300 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 17 و24 جنيها، وتراوح السمك البورى بين 25 و50 جنيها، المكرونة السويسى بين 40 و55 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ودارت الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، بحسب تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 45 و70 جنيهًا، وأشار تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، إلى أن إنتاج البحيرات من الأسماك بلغ 183 ألف طن.

أسعار سمك البورى