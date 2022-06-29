أسعار السمك اليوم 29-6-2022 فى مصر

استقرت أسعار السمك اليوم 29 يونيو 2022 فى السوق المحلية، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 30 و45 جنيهًا – بحسب المنطقة – واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

ودار كيلو الثعابين حول 70 و280 جنيهًا، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى بين 25 و35 جنيهًا للكيلو، دار السمك البورى حول 40 و78 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 70 و88 جنيهًا.

وكشفت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الثعابين تراوح بين 50 و250 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و200 جنيهًا، وزادت الكابوريا 20 جنيهًا لتدور حول 20 و80 جنيها، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و60 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وزادت الكابوريا 20 جنيهًا لتتراوح بين 65 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ودارت المكرونة السويسى حول 100 و140 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.

وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 55 و90 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.