أسعار السمك اليوم 29-4-2022 فى مصر

أعلن محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال» ارتفاع أسعار السمك اليوم 29 أبريل 2022 بالسوق المحلية، بقيم بين 10 و25 جنيهًا فى بعض الأصناف، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وارتفعت المكرونة السويسى 25 جنيهًا لتتراوح بين 70 و145 جنيهًا للمستهلك.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وتراوحت الكابوريا بين 70 و120 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 27 و41 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، وصعد كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و230 جنيهًا.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، واستقرت الكابوريا عند 40 و90 جنيها، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، وعاودت المكرونة السويسى الصعود بنحو 25 جنيهًا لتتراوح بين 40 و100 جنيه.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وارتفع كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و240 جنيهًا.