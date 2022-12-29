أسعار السمك اليوم 29-12-2022 فى مصر

انخفضت أسعار السمك اليوم 29 ديسمبر 2022 بنحو 5 جنيهات فى بعض الأصناف فى السوق المحلية وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ونجحت مصر حاليًّا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار السمك البلطى

وتراجعت أسعار السمك البلطى بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 45 و60 جنيهًا- بحسب المنطقة- ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)،

وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلوجرامًا، فيما تصل النسبة العالمية إلى 20 كيلوجراما سنويًّا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى صعدت 3 جنيهات لتراوح بين 35 و46 جنيهًا للكيلو،

وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و230 جنيهًا، ودارت الكابوريا حول 24 و84 جنيهًا، ودارت أسعار المرجان حول 37 و60 جنيهًا.

وأفادت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور بأن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وانخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 64 و114 جنيهات، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و82 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 150 إلى 450 جنيهًا، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتراوحت الكابوريا بين 60 و145 جنيهًا.

وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًّا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 100 و120 جنيها، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي،

وانخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 100 و135 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.