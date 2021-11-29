اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 29-11-2021 فى مصر

الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:30 ص, الأثنين, 29 نوفمبر 21 9:30 ص, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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استقرت أسعار السمك اليوم 29 نوفمبر 2021 فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتراوحت المكرونة السويسى بين 50 و75 جنيهًا، وبلغ القاروص 160 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 33 و45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

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وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: بدأت أسعار السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، والثعابين من 50 إلى 220 جنيها، والمرجان من 20 إلى 35 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50،

وارتفعت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 30 و55 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ودارت أسعار الكابوريا حول 30 و120 جنيها، تراوحت أسعار كيلو  الدنيس بين 90 و130 جنيهًا، والبلطى 19 و25 جنيها.

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 وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو الثعابين 200 جنيه، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

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 وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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