أسعار السمك اليوم 29-10-2022 فى مصر

تباينت أسعار السمك اليوم 29 أكتوبر 2022 فى السوق المحلية بين الصعود والهبوط، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وهبطت الكابوريا 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و125 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 27 و36 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و84 جنيهًا، وارتفعت المكرونة السويسى 8 جنيهات لتدور حول 60 و100 جنيها، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

وأكدت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وهبطت الكابوريا 5 جنيهات لتدور حول 22 و82 جنيهًا، وصعد كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» 10 جنيهات ليتراوح بين 110 و220 جنيهات، وتراجعت أسعار المرجان 4 جنيهات لتتراوح بين 30 و66 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 90 و110 جنيهات، وارتفعت المكرونة السويسى 8 جنيهات لتدور حول 90 و120 جنيهات للمستهلك فى السوق المحلية، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير.