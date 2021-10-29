أسعار السمك اليوم 29-10-2021 في مصر

استقرت أسعار السمك اليوم 29 أكتوبر 2021 فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، وبلغ القاروص 160 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 32 و45 جنيهًا للكيلو، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين والنيل)، وأشار تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، إلى أن إنتاج البحيرات من الأسماك بلغ 183 ألف طن.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوح كيلو البلطى بين 17 و26 جنيها، ودارت الكابوريا حول 30 و130 جنيها، وتراوحت والدنيس بين 90 و130 جنيهًا، السمك البورى بين 32 و50 جنيها.

وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 35 و50 جنيهًا، وبدأت أسعار السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وبدأت أسعار الثعابين من 50 إلى 200 جنيهًا، والمرجان من 20 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وبلغ كيلو الثعابين 200 جنيه، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 55 و70 جنيهًا، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.