أسعار السمك اليوم 28-9-2021 فى مصر

حافظت أسعار السمك اليوم 28 سبتمبر 2021 على استقرارها فى السوق المحلية، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين والنيل)

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و40 جنيهًا للكيلو، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس.

كما يتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 50 و70 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، بحسب تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، وتمكنت مصر حاليًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85 %.

وتسعى الحكومة لزيادة معدلات التصدير، وفق وزير الزراعة السيد القصير.

وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، تحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 17 و25 جنيها، وتراوح السمك البورى بين 25 و50 جنيها، المكرونة السويسى بين 40 و50 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ودارت الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر