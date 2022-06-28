أسعار السمك اليوم 28-6-2022 فى مصر

أعلن محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، تراجع أسعار السمك اليوم 28 يونيو 2022 فى السوق المحلية، بين 5 و30 جنيهًا فى بعض الأصناف، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وهبطت الكابوريا 30 جنيهًا لتتراوح بين 65 و140 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

انخفضت أسعار السمك البلطى 5 جنيهات لتدور حول 30 و45 جنيهًا – بحسب المنطقة – ودار كيلو الثعابين حول 70 و280 جنيهًا، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

جاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى انخفضت 5 جنيهات لتتراوح بين 24 و34 جنيهًا للكيلو، دار السمك البورى حول 40 و78 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و60 جنيهًا، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 76 و90 جنيهًا.

وأوضحت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الثعابين تراوح بين 50 و250 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و200 جنيهًا، وهبطت الكابوريا 30 جنيهًا لتدور حول 20 و60 جنيها.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

سجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم أن سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% ، والمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ودارت المكرونة السويسى حول 100 و140 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.

وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و90 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.