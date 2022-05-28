أسعار السمك اليوم 28-5-2022 فى مصر

انخفضت أسعار السمك اليوم 28 مايو 2022 فى السوق المحلية بقيم بين 5 و10 جنيهات، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار السمك البلطى

وتراجعت أسعار السمك البلطى 5 جنيهات لتتراوح بين 35 و45 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وانخفضت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتدور حول 70 و140 جنيهًا للمستهلك، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وهبطت الكابوريا 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و110 جنيهات.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 23 و41 جنيهًا للكيلو، وانخفضت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 70 و100 جنيه، تراوحت أسعار المرجان بين 36 و90 جنيهًا، وهبط كيلو الثعابين 10 جنيهات ليدور حول 50 و220 جنيهًا.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراجعت الكابوريا 5 جنيهات لتتراوح بين 17 و85 جنيها، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و180 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وهبط كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و230 جنيهًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيه، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية إلى 20 كيلو جراما سنويًا.