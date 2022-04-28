أسعار السمك اليوم 28-4-2022 فى مصر

هبطت أسعار السمك اليوم 28 أبريل 2022 بالسوق المحلية، بنحو 10 جنيهات فى بعض الأصناف، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وتراوحت الكابوريا بين 70 و120 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 25 و42 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، وهبطت المكرونة السويسى إلى 40 و76 جنيه، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا.

ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و220 جنيهًا، واستقر الكابوريا عند 40 و90 جنيها، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)،

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 55 و70 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وهبطت المكرونة السويسى 15 جنيهًا لتتراوح بين 70 و120 جنيهًا للمستهلك.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، واستقر كيلو الثعابين عند 70 و230 جنيهًا.