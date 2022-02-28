اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 28-2-2022 فى مصر

المكرونة السويسى بين 50 و75 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:30 ص, الأثنين, 28 فبراير 22 9:30 ص, الأثنين, 28 فبراير 22

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شهدت أسعار السمك اليوم 28 فبراير 2022 استقرارًا بالسوق المحلية، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا. 

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 28 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

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أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 21 و29.5 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و200 جنيهات، والكابوريا بين 30 و130 جنيها، ودارت أسعار المرجان حول 22 و38 جنيهًا.

وتراوح السمك البورى بين 32 و50 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، واستقر كيلو الدنيس عند 90 و130 جنيهًا، وتراوحت أسعار كيلو السبيط بين 120 و170 جنيهًا، ودارت المكرونة المكرونة السويسى حول 30 و55 جنيهًا.

 أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

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أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس.

ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا.

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أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 50 و75 جنيهًا للمستهلك، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتراوحت الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وتراوح سعر كيلو الثعابين بين 70 و220 جنيها.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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