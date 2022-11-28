أسعار السمك اليوم 28-11-2022 فى مصر

ارتفعت أسعار السمك اليوم 28 نوفمبر 2022 فى السوق المحلية بنحو 5 جنيهات فى بعض الأصناف بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار السمك البلطى

وقفزت أسعار السمك البلطى 5 جنيهات لتدور حول 35 و60 جنيهًا – بحسب المنطقة – وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وصعدت الكابوريا 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و140 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

بلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى قفزت 5 جنيهات لتتراوح بين 25 و44 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 110 و220 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 60 و104 جنيهات.

وأفادت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بأن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، ودارت أسعار المرجان حول 35 و71 جنيهًا، وصعدت الكابوريا 5 جنيهات لتتراوح بين 24 و84 جنيهًا، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و86 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 95 و108 جنيهات، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

وتراوحت المكرونة السويسى بين 90 و110 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.