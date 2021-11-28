أسعار السمك اليوم 28-11-2021 فى مصر

انخفضت أسعار السمك اليوم 28 نوفمبر 2021 بقيم بين 2 و10 جنيهات حسب الصنف فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتراوحت المكرونة السويسى بين 50 و75 جنيهًا.

وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار السمك البلطى

وتراجعت أسعار السمك البلطى إلى 33 و45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار كيلو البلطى 19 و26 جنيها، وبدأت أسعار السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، والثعابين من 50 إلى 220 جنيها، والمرجان من 20 إلى 40 جنيهًا.

وانخفضت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 30 و50 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ودارت أسعار الكابوريا حول 30 و130 جنيها، والسمك البورى حول 32 و50، وتراوح الدنيس بين 90 و130 جنيهًا

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، وبلغ القاروص 160 جنيهًا.