اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 28-11-2021 فى مصر

كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا
أحمد اللاهوني 7:15 ص, الأحد, 28 نوفمبر 21 7:15 ص, الأحد, 28 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

انخفضت أسعار السمك اليوم 28 نوفمبر 2021 بقيم بين 2 و10 جنيهات حسب الصنف فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتراوحت المكرونة السويسى بين 50 و75 جنيهًا.

وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار السمك البلطى

وتراجعت أسعار السمك البلطى إلى 33 و45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

اقرأ أيضا  المالية: زيادة الإقرارات الإلكترونية لضريبة الدخل 11% العام الحالي

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار كيلو البلطى 19 و26 جنيها، وبدأت أسعار السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، والثعابين من 50 إلى 220 جنيها، والمرجان من 20 إلى 40 جنيهًا.

وانخفضت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 30 و50 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ودارت أسعار الكابوريا حول 30 و130 جنيها، والسمك البورى حول 32 و50، وتراوح الدنيس بين 90 و130 جنيهًا

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 27-11-2021 فى مصر 358

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

اقرأ أيضا  الزراعة: تحصين 2.3 مليون رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، وبلغ القاروص 160 جنيهًا.

 وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، وسجل كيلو الثعابين 200 جنيه، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

الأسماك
أسعار السمك
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار الدواجن اليوم 28-11-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:15 ص, الأحد, 28 نوفمبر 21

أسعار الذهب تهبط 4% لتسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو الماضى

خالد بدر الدين 11:38 م, السبت, 27 نوفمبر 21

جمعية نقل البضائع تؤكد استمرار أزمة الشاحنات المصرية بميناء سفاجا

السيد فؤاد 9:11 م, السبت, 27 نوفمبر 21

بلومبرج: مساعي استعادة شعبية أردوغان ضمن أسباب انهيار الليرة

أيمن عزام 8:25 م, السبت, 27 نوفمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 27-11-2021 وعيار 21 يخسر 18 جنيهاً خلال أسبوع

عمر سالم 5:30 م, السبت, 27 نوفمبر 21

«اجعل أمازون تدفع».. موجة إضرابات عمالية تهدد أشهر موسم تسوق

المال - خاص 5:25 م, السبت, 27 نوفمبر 21