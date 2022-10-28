أسعار السمك اليوم 28-10-2022 فى مصر

شهدت أسعار السمك اليوم 28 أكتوبر 2022 استقرارًا فى السوق المحلية وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ«المال»، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلوجرامًا، فيما تصل النسبة العالمية إلى 20 كيلوجراما سنويًّا، ودارَ كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 35 و55 جنيهًا- بحسب المنطقة- ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهايةً بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وفق السيد القصير وزير الزراعة،

وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا،وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًّا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 28 و39 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و84 جنيهًا، ودارت المكرونة السويسى حول 60 و92 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

وأوضحت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، ودارت الكابوريا حول 28 و86 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و210 جنيهات، وتراوحت أسعار المرجان بين 30 و70 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، ودارت المكرونة السويسى حول 90 و110 جنيهات للمستهلك فى السوق المحلية.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتراوحت الكابوريا بين 55 و130 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

واستقرت أسعار سمك البوري عند 90 و110 جنيهات، ونجحت مصر حاليًّا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.