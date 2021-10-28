أسعار السمك اليوم 28-10-2021 فى مصر

حافظت أسعار السمك اليوم 28 أكتوبر 2021 على استقرارها فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وأشار تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، إلى أن إنتاج البحيرات من الأسماك بلغ 183 ألف طن، ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 32 و45 جنيهًا للكيلو، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين والنيل)، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه, وبلغ كيلو الثعابين 200 جنيه.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 55 و70 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوح كيلو البلطى بين 17 و26 جنيها، ودارت الكابوريا حول 30 و120 جنيها، السمك البورى بين 32 و50 جنيها.

وبدأت أسعار الثعابين من 50 إلى 200 جنيهًا، والمرجان من 20 إلى 40 جنيهًا، وتراوحت المكرونة بين 35 و50 جنيهًا، وبدأت أسعار السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوحت الدنيس بين 90 و130 .

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار سمك البورى