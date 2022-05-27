أسعار السمك اليوم 27-5-2022 في مصر

صعدت أسعار السمك اليوم 27 مايو 2022 فى السوق المحلية بقيم بين 10 و30 جنيهًا، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ«المال»، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وارتفعت المكرونة السويسى 30 جنيهًا لتدور حول 70 و150 جنيهًا للمستهلك، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار السمك البلطى

وارتفعت أسعار السمك البلطى 5 جنيهات لتتراوح بين 37 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وزاد كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و240 جنيهًا.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 27 و45 جنيهًا للكيلو، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا، وصعدت المكرونة السويسى 30 جنيهًا لتتراوح بين 60 و110 جنيهات.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراوحت أسعار المرجان بين 36 و90 جنيهًا، وارتفع كيلو الثعابين 10 جنيهات ليدور حول 50 و230 جنيهًا، ودارت الكابوريا حول 20 و90 جنيها، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وتراوحت الكابوريا بين 50 و110 جنيهات.