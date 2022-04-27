أسعار السمك اليوم 27-4-2022 فى مصر

تباينت أسعار السمك اليوم 27 أبريل 2022 بالسوق المحلية، بين الصعود والهبوط، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 35 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وهبط كيلو الثعابين 10 جنيهات ليدور حول 70 و230 جنيهًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 29 و41 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، وصعدت المكرونة السويسى بنحو 15 جنيهًا لتتراوح بين 80 و86 جنيه.

ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، وانخفض كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و220 جنيهًا، واستقر الكابوريا عند 40 و90 جنيها، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وزادت المكرونة السويسى 15 جنيهًا لتتراوح بين 95 و135 جنيهًا للمستهلك.

ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وتراوحت الكابوريا بين 70 و120 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.