اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 27-12-2021 فى مصر

البورى بين 55 و70 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:30 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21 9:30 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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ارتفعت أسعار السمك اليوم 27 ديسمبر 2022 بالسوق المحلية، بقيم بين 1 و10 جنيهات، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل كيلو الثعابين 200 جنيه، تراوحت أسعار كيلو الكابوريا بين 100 و150 جنيهًا وبلغ كيلو القاروص 160 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار السمك البلطى

وزادت أسعار السمك البلطى إلى 27 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه،

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و24 جنيهًا للكيلو، وبدأت أسعار كيلو السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، والكابوريا بين 30 و120 جنيها.

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وترواح الدنيس بين 90 و130 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوحت أسعار كيلو الثعابين بين 50 و210 جنيهات، وتراوحت أسعارالمرجان بين 20 و40 جنيهًا، وانخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات بين 30 و55 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

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واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، وانخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و75 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

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ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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