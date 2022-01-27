أسعار السمك اليوم 27-1-2022 فى مصر

تراجعت أسعار السمك اليوم 27 يناير 2022 اليوم بالسوق المحلية، بقيم بين 5 و10 جنيهات، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وانخفضت أسعار المكرونة السويسى 5 جنيهات لتدور حول 50 و75 جنيهًا للمستهلك.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 26 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وتراوحت الكابوريا بين 100 و150 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و25 جنيهًا للكيلو، ودارت أسعار المرجان حول 22 و40 جنيهًا، واستقر كيلو الدنيس عند 90 و130 جنيهًا، فيما صعد كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و210 جنيهات.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وبدأت أسعار كيلو السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، وتراجعت الكابوريا 10 جنيهات لتتراوح بين 30 و120 جنيها، وانخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 30 و55 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و230 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.