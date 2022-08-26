أسعار السمك اليوم 26-8-2022 فى مصر

استقرت أسعار السمك اليوم 26 أغسطس 2022، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 30 و45 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ودارت الكابوريا حول 85 و165 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 70 و90 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وتراوحت المكرونة السويسى بين 130 و145 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

ودار كيلو الثعابين حول 70 و280 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 20 و32 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 80 و90 جنيهًا، واستقرت الكابوريا عند 32 و70 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و40 جنيهًا.

وكشفت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وداركيلو السمك البورى حول 35 و80 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 90 و200 جنيه.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.