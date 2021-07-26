أسعار السمك اليوم 26-7-2021 فى مصر

شهدت أسعار السمك اليوم 26 يوليو 2021 استقرارا فى السوق المحلية، وسجل السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس كما يتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و40 جنيهًا للكيلو، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي وتنتج حوالي 2 مليون طن سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين- والنيل)، ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85 %، وتسعى لزيادة معدلات التصدير، بحسب السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 17 و22 جنيها، والبلطى الأسوانى بين 17 و37 جنيهًا، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، والسمك البوري تراوح بين 47 و65 جنيها، والمكرونة السويسى بين 60 و80 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا، وأوضح تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، أن محاور تنمية الثروة السمكية تعتمد علي تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغ إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار سمك البورى