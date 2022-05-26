أسعار السمك اليوم 26-5-2022 فى مصر

أكد محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، استقرار أسعار السمك اليوم 26 مايو 2022، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 70 و230 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و47 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وزادت الكابوريا 10 جنيهات لتتراوح بين 50 و120 جنيهًا.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ودارت المكرونة السويسى حول 65 و130 جنيهًا للمستهلك، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 31 و40 جنيهًا للكيلو، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 68 و72 جنيها.

ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراوحت أسعار المرجان بين 36 و90 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و220 جنيهًا، ودارت الكابوريا حول 20 و100 جنيها، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.