أسعار السمك اليوم 26-4-2022 فى مصر 

أكد محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، استقرار أسعار السمك اليوم 26 أبريل 2022 بالسوق المحلية، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ودار كيلو الثعابين حول 70 و240 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 55 و70 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 80 و120 جنيهًا للمستهلك، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 25 و41 جنيهًا للكيلو، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا.

ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 65 و75 جنيه، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و230 جنيهًا، والكابوريا بين 40 و90 جنيها.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وتراوحت الكابوريا بين 70 و120 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا.