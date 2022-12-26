أسعار السمك اليوم 26-12-2022 فى مصر

زادت أسعار السمك اليوم 26 ديسمبر 2022 بقيم بين 5 و10 جنيهات ببعض الأصناف فى السوق المحلية، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتراوحت الكابوريا بين 60 و145 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وقفزت أسعار السمك البلطى بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 43 و60 جنيهًا – بحسب المنطقة – واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوحت المكرونة السويسى بين 100 و125 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى قفزت 5 جنيهات لتتراوح بين 32 و47 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و84 جنيهًا، وصعدت أسعار المرجان إلى 37 و64 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 60 و104 جنيهات.

ولفتت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 22 و82 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وصعد كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» 10 جنيهات ليتراوح بين 120 و220 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 150 إلى 450 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 100 و120 جنيها، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.