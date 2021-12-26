أسعار السمك اليوم 26-12-2021 فى مصر

أكد محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، استقرار أسعار السمك اليوم 26 ديسمبر 2021 بالسوق المحلية، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما صعدت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و80 جنيهًا للمستهلك.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 25 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و23 جنيهًا للكيلو، وبدأت أسعار كيلو السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وتراوحت أسعار كيلو الثعابين بين 50 و200 جنيها.

فيما ارتفعت المكرونة السويسى 5 جنيهات بين 30 و60 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ترواح الدنيس بين 90 و130 جنيهًا، وتراوحت أسعارالمرجان بين 20 و40 جنيهًا، والكابوريا بين 30 و130 جنيها.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وسجل كيلو الثعابين 200 جنيه، تراوحت أسعار كيلو الكابوريا بين 100 و150 جنيهًا وبلغ كيلو القاروص 160 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.