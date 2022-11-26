أسعار السمك اليوم 26-11-2022 في مصر

شهدت أسعار السمك اليوم 26 نوفمبر 2022 استقرارا فى السوق المحلية بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقي لـ «المال»، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التي تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

وتراوحت أسعار السمك البلطي بين 35 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطي تراوحت بين 28 و37 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 110 و230 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 24 و84 جنيهًا.

وأشارت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، ودارت أسعار المرجان حول 35 و71 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 58 و102 جنيه، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و88 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وتراوحت المكرونة السويسى بين 90 و110 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 95 و108 جنيهات، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتراوحت الكابوريا بين 50 و135 جنيهًا.