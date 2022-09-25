أسعار السمك اليوم 25-9-2022 فى مصر 

حافظت أسعار السمك اليوم 25 سبتمبر 2022 على استقرارها بالسوق المحلية، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، ودارت الكابوريا حول 50 و125 جنيهًا، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – ودارت المكرونة السويسى حول 135 و155 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 83 و103 جنيهات، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 21 و32 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو السمك البورى حول 38 و78 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 40 و80 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

ولفتت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 80 و160 جنيها، ودارت المكرونة السويسى حول 80 و120 جنيها، ودارت الكابوريا حول 24 و74 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.