أسعار السمك اليوم 25-5-2022 في مصر

تباينت أسعار السمك اليوم 25 مايو 2022، بين الصعود والهبوط، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وزادت الكابوريا 10 جنيهات لتتراوح بين 50 و120 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 35 و47 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالمياه البحريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وانخفض كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و230 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ودارت المكرونة السويسى حول 65 و130 جنيهًا للمستهلك، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 31 و40 جنيهًا للكيلو، وزادت الكابوريا 10 جنيهات لتدور حول 20 و100 جنيها، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا.

وبحسب يانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوحت المكرونة السويسى بين 68 و72 جنيها، تراوحت أسعار المرجان بين 36 و90 جنيهًا، وهبط كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و220 جنيهًا.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.