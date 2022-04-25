انخفضت أسعار السمك اليوم 25 أبريل 2022 بالسوق المحلية، بقيم بين 25 و40 جنيهًا فى بعض الأصناف، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي،

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 35 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وهبطت الكابوريا 40 جنيهًا لتتراوح بين 70 و120 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

وانخفضت المكرونة السويسى 25 جنيهًا لتتراوح بين 80 و120 جنيهًا للمستهلك، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 25 و41 جنيهًا للكيلو، وزاد كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و230 جنيهًا، وفقدت الكابوريا 40 جنيهًا لتتراوح بين 40 و90 جنيها، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا.

ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، وهبطت المكرونة السويسى 25 جنيهًا لتتراوح بين 65 و75 جنيه.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وارتفع كيلو الثعابين 10 جنيهات ليدور حول 70 و240 جنيهًا.