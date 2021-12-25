أسعار السمك اليوم 25-12-2021 فى مصر

استقرت أسعار السمك اليوم 25 ديسمبر 2021 بالسوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 25 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وتراوحت المكرونة السويسى بين 50 و75 جنيهًا للمستهلك وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و23 جنيهًا للكيلو، والكابوريا حول 30 و130 جنيها، وبدأت أسعار كيلو السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ترواح الدنيس بين 90 و130 جنيهًا، وتراوحت أسعار كيلو الثعابين بين 50 و220 جنيها، والمكرونة السويسى بين 30 و55 جنيهًا، وتراوحت أسعارالمرجان بين 20 و40 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.