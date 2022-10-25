أسعار السمك اليوم 25-10-2022 فى مصر

تراجعت أسعار السمك اليوم 25 أكتوبر 2022 فى السوق المحلية بقيم بين 5 و8 جنيهات، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 35 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا.

ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، وانخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتدور حول 90 و110 جنيهات للمستهلك فى السوق المحلية.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وهبطت الكابوريا بنحو 8 جنيهات لتتراوح بين 52 و125 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 27 و39 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و220 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 30 و70 جنيهًا، وهبطت الكابوريا بنحو 8 جنيهات لتدور حول 22 و82 جنيهًا.

وأشارت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وانخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتدور حول 64 و94 جنيه، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و86 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 90 و110 جنيهات، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا،وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.