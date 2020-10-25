اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 25 – 10 – 2020 فى مصر

القاروص سجل 160 جنيهًا
أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأحد, 25 أكتوبر 20 8:00 ص, الأحد, 25 أكتوبر 20

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استقرت أسعار السمك اليوم 25 أكتوبر 2020 في السوق المحلية، وسجل السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

 أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و40 وجنيهًا، حسبما صرح «صالحين».

أسعار السمك البورى

كما تراوحت أسعار السمك البورى بين 70 و80، والمكرونة 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه. 

 أسعار الأسماك المجمدة فى مصر  

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

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 أسعار الأسماك فى مصر اليوم  

ويبلغ إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا مليون و400 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

كما تسجل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

وتسجل صادرات مصر من الأسماك 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح رئيس الهيئة.

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وتخطط مصر في الوقت الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي وزيادة معدلات التصدير.

يأتي ذلك ضمن خطة  «الثروة السمكية»  في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

 وتستهدف الخطة أيضا المساهمة في تحقيق إستراتيجية الدولة في هذا المجال. 

أسعار السمك فى مصر اليوم
أسعار السمك فى مصر

ومن فوائد السمك أنه يمنع مرض الزهايمر، وذكرت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في عام 2016، أن تناول الأسماك بشكل منتظم يحسن المادة الرمادية للدماغ البشري الذي يمنع التدهور السريع لخلايا المخ، وتدهور وظائف المخ أثناء الشيخوخة، وبالتالي منع مرض الزهايمر.

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ويخفض السمك أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حسب الدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية لأمراض القلب، فإن تناول الأسماك بشكل منتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى حد كبير.

ويعالج السمك الاكتئاب، ويساعد فى تحسين مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ، والتي يمكنها علاج وتقليل الأعراض المتعلقة بالاكتئاب، وبالمثل، فإن وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية يتوافق أيضًا مع هذه الميزة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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