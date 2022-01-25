أسعار السمك اليوم 25-1-2022 فى مصر

شهدت أسعار السمك اليوم 25 يناير 2022 استقرارًا اليوم بالسوق المحلية، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 50 و70 جنيهًا للمستهلك.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 26 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وواصل سعر كيلو الثعابين ارتفاعه بنحو 10 جنيهًا ليتراوح بين 70 و250 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و25 جنيهًا للكيلو، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 30 و50 جنيهًا، وزاد كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و230 جنيهًا.

ودارت أسعار المرجان حول 22 و40 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وبدأت أسعار كيلو السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و120 جنيها، واستقر كيلو الدنيس عند 90 و130 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي.

وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 100 و150 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا.